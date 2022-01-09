تصفها بالكارثة..”العامة للكهرباء”: انهيار كامل بإنتاج الطاقة بالزويتينة

قال الشركة العامة للكهرباء: “كارثة من الحجم الثقيل، انهيار كامل في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة كهرباء الزويتينة، ومحطة كهرباء الزويتينة الغازية تتسبب في عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية علي شبكة كهرباء المنطقة الشرقية بقدرة انتاجية (300) ميجاوات”.

وتابعت الشركة في إيجاز صحفي:” وذلك بتعطل عدد 4 وحدات داخل المحطة في ظل عجز الإدارة العامة للإنتاج ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وحكومة الوحدة الوطنية وذلك بسبب عدم صيانة صمامات الغاز داخل المحطة بالرغم من صرف 2.7 مليار دينار، متابعة، محطة الزويتينة الغازية تنتج حاليا فقط (160) ميجاوات من إجمالي ( 700) ميجاوات، والوحدة السادسة ( 130) ميجاوات، و الوحدة الثالثة ( 30 ) ميجاوات.