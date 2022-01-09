ليبيا الان

تصفها بالكارثة..”العامة للكهرباء”: انهيار كامل بإنتاج الطاقة بالزويتينة

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الشركة العامة للكهرباء: “كارثة من الحجم الثقيل، انهيار كامل في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة كهرباء الزويتينة، ومحطة كهرباء الزويتينة الغازية تتسبب في عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية علي شبكة كهرباء المنطقة الشرقية  بقدرة انتاجية (300) ميجاوات”.

وتابعت الشركة في إيجاز صحفي:”  وذلك بتعطل عدد 4 وحدات داخل المحطة في ظل عجز الإدارة العامة للإنتاج ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وحكومة الوحدة الوطنية وذلك بسبب عدم صيانة صمامات الغاز داخل المحطة بالرغم من صرف 2.7 مليار دينار، متابعة، محطة الزويتينة الغازية تنتج حاليا فقط (160) ميجاوات من إجمالي ( 700) ميجاوات، والوحدة السادسة ( 130) ميجاوات، و الوحدة الثالثة   ( 30 )  ميجاوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك