أحمد السويحلي: “توحيد المؤسسة العسكرية” فضيحة ومهزلة وخطر على الليبيين

انتقد أحمد السويحلي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، والمقيم بمانشستر اللقاء الثاني الذي جمع الفريق أول عبدالرزاق الناظوري القائد العام المكلف للقوات المسلحة العربية الليبية والفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة المؤقتة، في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

كتب السويحلي على تويتر: “ما يسمى بتوحيد المؤسسة العسكرية يعتبر فضيحة ومهزلة وضحك على الذقون وخطر على الليبيين” وفق تعبيره.

أضاف: “هل من المنطق أن يلتحق الإرهابيين حفتر والناظوري ومليشياتهم الإرهابية بجيش البلاد؟.. انهم مجرمون إرهابيون يجب إبعادهم عن القوات المسلحة من أجل الأمن القومي والقبض عليهم ومحاكمتهم” وفق تعبيره.