الارصاد: اجواء باردة في البلاد… وأمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 09/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن رياح نشطة إلى قوية على مناطق شمال ليبيا تتجاوز سرعتها فى بعض النفحات ( 60 ) كم / ساعة مع سقوط أمطار رعدية من حين لاخر ،وتكون الفرصة جيدة على المنطقة الممتدة من (الخليج الى الجبل الاخضر) إلى غزيرة احيانا مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، وتقل فاعلية الامطار نسبيا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربى و متوقع ان تعاود الفرصة من جديد من مساء يوم الغد الاثنين.

ووفقا للتقرير الاجواء باردة على كامل البلاد حيث درجات الحرارة اقل من معدلاتها الفصلية .

وتكون حالة البحر بحسب التقرير مضطرب إلى شديد الأضطراب على طول الساحل مع ارتفاع للموج قد يتجاوز (4 )أمتار. والله أعلم.