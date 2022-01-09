الحاجي: على المترشحين للانتخابات البرلمانية تحويل «السايح» للنائب العام

طالب جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، المترشحين للانتخابات البرلمانية بتحويل عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى النائب العام، وفقا لتعبيره.

وقال الحاجي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فهل يفعلها المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية بالعمل على تحويل المدعو «السايح» للنائب العام بمذكرة تضليل الرأي العام وإهدار أموال الدولة في مغامرة مفضوحة”، على حد قوله.

وأضاف “الانتخابات الذي يعلم المدعو «عماد السايح» أنه لا يتوفر فيها شرط واحد من الشروط الأساسية لنجاح الانتخابات؛ بل يعلم أنها مشروع لانتخابات مزورة خلفها دول تسعى لتمكين عميل يسلمهم ليبيا على طبق من ذهب بـ«الشرعية»”، بحسب وصفه.

وتابع “من ضمن الخسائر لمغامرة المدعو «السايح» 11 مليون دينار فقط للبطاقات التي استحدثها لتساهم في عملية التزوير وبيع البطاقات، 11 مليون دينار تبخرت كيف ذلك؟”، وفقا لحديثه.

واستطرد “سنوافيكم ببقية الخسائر التي ترتبت على مشروع الانتخابات المزورة بعلم أعضاء المفوضية وعلى رأسهم المدعو «السايح» انتخابات لا يتوفر فيها أي شرط أساسي لشروط النجاح”، على حسب زعمه.