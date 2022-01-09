توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية للوضع الجوي السائد

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد وخلال اليومين المقبيلين بأن تكون الرياح نشطة إلى قوية على مناطق شمال ليبيا.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تتجاوز سرعتها فى بعض النفحات ( 60 ) كم / ساعة.

وأوضح المركز أن هناك فرصة جيدة لسقوط أمطار رعدية من حين لآخر على المنطقة الممتدة من (الخليج إلى الجبل الأخضر) إلى غزيرة أحيانا مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وذكر أنه تقل فاعلية الأمطار نسبيا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربى ومتوقع أن تعاود الفرصة من جديد من مساء يوم الغد الإثنين.

وأشار المركز إلى أن الأجواء باردة على كامل البلاد حيث درجات الحرارة أقل من معدلاتها الفصلية.

وأفاد أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب على طول الساحل مع ارتفاع للموج قد يتجاوز (4 )أمتار.