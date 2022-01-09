النقابة العامة لأطباء ليبيا: نتابع قضية حجز وإيقاف الطبيبين الختالي وأبو زهوة

ليبيا – أكد النقابة العامة لأطباء ليبيا متابعتها لقضية حجز وإيقاف الطبيبين صالح أحمد الأشطر الختالي ومحمد أحمد أبو زهوة العاملين بمستشفى الجلاء للأطفال.

بيان صحفي صادر عن النقابة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الختالي وأبو زهوة تم توقيفهما بسبب إضراب عن العمل برعاية النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة للمطالبة بحقوقها، من تحسين للمرتبات والتأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية في المرافق العامة، أسوة بالجهات والمرافق الأخرى في الدولة.

وأضاف البيان: إن النقابة على تواصل مستمر مع مكتب النائب العام منذ الأربعاء الفائت بخصوص القضية ومع أسرتي الطبيبين. مشيرة إلى تكفّل النقابة بدفع تكاليف محامي الدفاع عنهما وتوفير المستندات المطلوبة من قبل المكتب العام للإسراع في الإفراج عنهما.

وشددت النقابة على عزمها تقديم مذكرة قانونية بالخصوص بناء على طلب وكيل النيابة ومواصلة الجهود في سبيل إطلاق سراح الطبيبين وممارسة الحق القانوني في الدفاع عن حقوق منتسبي النقابة والقيام بأي إجراء من شأنه أن يصب في مصلحة الأطباء.

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