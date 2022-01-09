النائب العام يوجه بمعالجة مشاكل المراكز العدلية في المنطقة الجنوبية

أصدر النائب العام الصديق الصور تعليماته بمباشرة الإجراءات اللازمة لصيانة مباني النيابات في المنطقة الجنوبية، ووضع معدّات المراقبة المرئية في المباني التي تفتقد إليها في أقرب الآجال.

جاء ذلك عقب استعراض تقرير اللجنة القضائية المعنية بتفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الكائنة في مناطق سبها، وادي الحياة، غات، براك، أوباري، بنت بية، وتقييم أداء العاملين في تلك المؤسسات، والتي رصدت افتقار مقر فرع جهاز الشرطة القضائية سبها إلى التجهيزات اللازمة لتسيير العمل وتهالك مبنى مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها، وافتقارها إلى الاشتراطات والمعايير الوطنية والدولية الخاصة بمعاملة نزلاء المؤسسات، بالإضافة لعدم تفعيل العمل في العديد من مراكز الشرطة.

كما وجَّه النائب العام بمخاطبة مجلس الوزراء، ووزارة العدل، وجهاز الشرطة القضائية لمعالجة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حتى تبلغ حدود المعايير الدنيا المقررة لمعاملتهم، وتوفير الإمكانيات التي تسهم في رفع نسق عمل الجهات الضبطية وتعزيز قدرات منسوبيها.

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