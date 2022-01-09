وليامز تجدد التأكيد على الدعم الأممي لجهود توحيد المؤسسة العسكرية

جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأعربت وليامز في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن ترحيبها بانعقاد الاجتماع الثاني بين قائد الجيش المكلف عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية المعين من قبل حكومة الوفاق محمد الحداد في مدينة سرت بحضور عدد من رؤساء الأركان ومدراء الإدارات العسكرية من الجانبين، مجددة التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.