حملة أمنية لإزالة التعديات على مسارات النهر في يفرن وظاهر الجبل

واصلت قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية، إزالة التوصيلات العشوائية وإقفال المجمعات التي يتم تعبئتها عبر المسارات غير القانونية، من خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وأوضحت الوزارة في بيان السبت، أن القوة تمكنت من إقفال توصيلات غير قانونية في منطقتي يفرن وظاهر الجبل، وصولاً إلى منطقة الغنايمة، بالإضافة لإزالة بعض المخلفات والمباني التي تم بناؤها فوق مسارات نقل المياه خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن وزارة الداخلية أطلقت بتعليمات من النائب العام عمليات متواصلة لإزالة التعديات على خطوط نقل المياه، بعد تأثر الإمدادات في مدن طرابلس وجوارها نتيجة تزايد الاعتداءات على المسارات.

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