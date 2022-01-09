وقفة احتجاجية لذوي الإعاقة في الجنوب للتنديد بـ«الإهمال والتهميش» لفئة الصم والبكم

أُقيمت اليوم الأحد، وقفة احتجاجية نظمها شريحة من ذوي الإعاقة، أمام مركز الأمل للصم والبكم وضعاف السمع.

وتلا المحتجون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، انتقدوا فيه الإهمال والتهميش، الذي يعانيه طلبة ومعلمو وموظفو مركز الأمل، خاصة فئة الصم والبكم، وذلك في جميع الخدمات، وعدم توفير الإمكانات لهم، حتى أبسط الحقوق ومنها تدريس الطلبة وتعليمهم وتوفير معلمين أكفاء لهم.

وحمَّل المحتجون مسؤولية تردي أوضاعهم للمدير الأعلى للمراكز في طرابلس، نظرًا لإهماله في التفتيش ومراقبة ومتابعة المراكز، «وتهميشه لفئة الصم والبكم في جميع أنحاء ليبيا من طرابلس وسبها ومصراتة وبنغازي»، مؤكدين أن المراكز تعاني الإهمال.

وطالبوا بضرورة توفير الصيانة والتعليم والمستلزمات لمركز الأمل للصم والبكم، وتوفير الإمكانات لاستقبال الطلبة في السكن الخاص به، خاصة بعد غلقه لعدم توفر هذه الإمكانات ومنعهم وحرمانهم من الدراسة.

كما طالب البيان «بتغيير المسؤولين عنهم في طرابلس ومحاسبتهم على الإهمال وإهدار الميزانيات الخاصة بذوي الإعاقة».

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