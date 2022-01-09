الأرصاد: أجواء شتوية متقلبة مصحوبة برياح نشطة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.

وكشف المركز أن الطقس سيكون شتوياً متقلباً، مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال، وفرصة سقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة مناطق الشمال الشرقي، وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس جدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: مازالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتقل فاعليتها من مساء اليوم.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تصل بعض نفحاتها إلى ( 70 ) كم / ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (10-16) مْ، وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

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