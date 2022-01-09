حكومة الدبيبة تنسب لنفسها مشروع “صالة مطار بنينا الدولي”

نسبت حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية لنفسها مشروع “صالة مطار بنينا الدولي” رغم أن المشروع تم التعاقد عليه منذ الحكومة السابقة برئاسة عبدالله الثني.

وذكرت الحكومة عبر منصة “حكومتنا” التابعة لها علي موقع “فيسبوك” :”أنه في إطار خطة عودة الحياة لإحياء مشاريع التنمية في البلاد وزير التخطيط فاخر بوفرنة يؤكد بدء العمل بمشروع إنشاء صالة الركاب في مطار بنينا الدولي”.

وتابعت الحكومة “المشروع أحد أهم المشروعات بمدينة بنغازي، وحكومة الوحدة الوطنية رصدت لهذا المشروع 77 مليون دينار”.

وفي الحقيقة إن مشروع صالة مطار بنينا الدولي هو مشروع ممول من “مصرف التجارة والتنمية” بنظام استثماري يسمى “B.O.T” وهو اختصار لـ”Build–operate–transfer” ما يعني نظام “التشييد والتشغيل ونقل الملكية”.