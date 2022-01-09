الجدال: الشعب يحتاج إلى خارطة طريق للوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أن اجتماع الضباط أمس في سرت يثلج الصدر، مشيرا إلى أن الشعب يحتاج إلى خارطة طريق للوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة وطريقة للتعامل مع المليشيات.

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “صورة الضباط اللذين اجتمعوا أمس في سرت حلوة وجميلة ورائعة وتثلج الصدر بالرغم من كل ما حدث، لكن الشعب محتاج إلى الإعلان عن خريطة الطريق للوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة، ويقولونا كيف بيتعاملوا مع المليشيات؟”.

وأضاف “درج البعض على إطلاق مصطلح «تيريري» على بعض المواقف اللي يعرفوها أنها ما يصيرش منها. انقلاب الدبيبة والمليشيات على المليشيات «تيريري زايد»”.

وتابع “أعتقد أن مفوضية الانتخابات مخترقة من الداخل وإلا لماذا «يومك وثانيك» وصفحاتها مخترقات وتنشر أخبار تدغدغ بها توجهات أطراف بعينها؟، قال محمية بجدار حديدي”.

واستطرد “على ذكر سيرة الحديد. قالوا المرأة الحديدية كانت مدعوة أمس في «بني وليد» وبعدين غيرت رائيها واعتذرت أو أنها ألغت الزيارة. الأمم المتحدة قبل ماعندهاش أسرار”.

واستكمل “أقترح على نوابنا الأفاضل وزعمائنا الأفذاذ الابتعاد عن وسائل الإعلام. بصراحة «خليتوها خل» سبع سنيين وأنتم تشخصوا في الحالة بالمقلوب «صحة وجه»، أخيراً الصبر لا يعني الذل والخضوع والخنوع الصبر يعني الكفاح المستميت من أجل الحياة ونصبروا يا عيني واجب علينا”.