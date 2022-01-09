325 منحة دراسية مجانية من الأزهر لطلبة ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

09 January, 2022

قدمت مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، 325 منحة دراسية مجانية لطلبة ليبيا، وذلك ضمن جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفرع الرئيسي بالقاهرة وفرع المنظمة بدولة ليبيا لترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وزيادة أعداد خريجي الأزهر.

من جهته أعرب مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، عن خالص التهاني للطلبة الليبيين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف بترشيح أسماءهم الخاصة بمنح الأزهر الشريف المجانية.

كما تقدم مجلس إدارة المنظمة فرع ليبيا، بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، ولجمهورية مصر العربية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفرع الرئيسي، ومجمع البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر الشريف وإدارة الوافدين وإدارة المكاتب الخارجية بالمنظمة على ما قدموه لليبيا وشعبها في هذه الظروف ولا ينسى الشعب الليبي.