لا إصابات أو وفيات بـ«كورونا» في الجنوب الليبي خلال 24 ساعة

أعلن مركز سبها الطبي، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، بالجنوب الليبي.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل أمس، أربع عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبيتها جميعًا.

وبحسب البيان، لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس أيضًا أمس.

– ليبيا تسجل 597 إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 597 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، بينها 134 حالة حرجة، فضلًا عن 698 حالة شفاء من الفيروس و10 وفيات.

وقال المركز في بيان، إن مختبراته استقبلت أمس السبت، 5617 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5020 عينة، فيما تأكدت إصابة 597 حالة، بنسبة حالات موجبة 10.6%.

وارتفع عدد حالات «كورونا» المسجلة منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 393 ألفًا و447 حالة، تعافى منها 380 ألفًا و434 حالة، ويبقى منها 7225 حالة نشطة حتى الآن، فيما سُجلت 5788 حالة وفاة حتى الآن.

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