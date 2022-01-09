الشكشاك يكشف عن أسباب عدم عودة عائلات تاورغاء إلى مدينتهم

ليبيا – قال رئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك إن عدم عودة نازحي تاورغاء للبلدية يرجع لأسباب خاصة بالعائلات، وإنهم لم يستلموا تعويضات عن بيوتهم المتضررة.

الشكشاك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن بيوتهم المتضررة أعاقتهم من العودة إلى المدينة، وأن وزارة شؤون المهجرين والحكومة لم تعوضهم، وهم في انتظار ترميم مساكنهم للعودة إليها وصرف المبالغ المخصصة لجبر الضرر.

وأشار إلى أن ما يقرب من سبعمئة عائلة نازحة في طرابلس، وأن أغلب البيوت مدمرة في تاورغاء.

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