لليوم الرابع.. تواصل جهود فتح مسار النهر “أبو زيان- الرحيبات”

أكد عضو اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي أحمد الديب، استمرار أعمال إزالة التوصيلات غير القانونية لليوم الرابع على التوالي لفتح مسار أبو زيان الرحيبات.

وأكد الديب في بيان، انتهاء العمل لإزالة التعديات في منطقتَي يفرن وظاهر الجبل وصولاً إلى منطقة الغنايمه، رغم الظروف الجوية القاسية في المنطقة.

يُذكر أن إزالة التوصيلات غير القانونية على مسارات النهر الصناعي يُنفذها فنيو الجهاز، بدعم من قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية، وبإشراف من مكتب النائب العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية