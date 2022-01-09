الباروني: ليبيا تفتقر لوجود العمالة في كافة القطاعات

قال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني إن ليبيا تفتقر لوجود العمالة في كافة القطاعات؛ فهناك وظائف لا يعمل بها الليبيون، ويكون العمال الأجانب هم البديل.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” حول تأثير الأوضاع الأمنية، ذكَّر بأن مصر كان لديها 2 مليون عامل، والآن لا يصل عددهم حتى نصف مليون؛ فما في داخل البلاد منذ 2011، ونشاط عصابات الهجرة والميليشيات المسلحة دفع العمال للخروج منها.

وعن أهمية مصر في هذا الملف، قال الباروني: إن العمال المصريين ركن أساسي في سوق العمل الليبي في شتى الوظائف؛ فالمعلمون مصريون والأطباء مصريون والسائقون والتجار مصريون، والمخابز والمطاعم يعمل بها مصريون. آملًا أن يحقق نظام الربط الإلكتروني قدرًا من الطمأنينة لعودة العمال.