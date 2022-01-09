محلل إيطالي: الأرجح تشكيل حكومة جديدة في ليبيا نهاية يناير

أكد المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، أنه سيكون من الصعب التصويت في الانتخابات الرئاسية الليبية يوم 24 يناير الجاري؛ لأن «الوضع معقد للغاية».

وقال الخبير لدى موقع «ديكود 39» الإيطالي، في تصريحات لصحيفة «الشروق»: “من الصعب التصويت؛ لأنه لا توجد حتى الآن قائمة نهائية بالمرشحين للرئاسة، كما أن هناك مشكلة قانونية تتعلق بترشح (سيف الإسلام القذافي)، حيث توجد مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحقه، فضلا عن مشكلة ترشح رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الذي لم يلتزم بالتعهد مع الأمم المتحدة بعدم الترشح للانتخابات”.

وأضاف “لن يكون هناك تصويت يوم 24 يناير، وبالتالي على الأرجح فإن الأمور تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة سيتم التصويت عليها من البرلمان، والتي يمكن أن تولد في نهاية يناير وبداية فبراير، بالاتفاق بين الشرق وجزء من الغرب، في أعقاب لقاء مرشحي الرئاسة الذي جرى في بنغازي مؤخرا”.

وتابع “ليبيا تمر بمرحلة حرجة وحساسة للغاية؛ لأنه في الواقع لم تعد هناك حكومة شرعية، الثقة التي منحها البرلمان لحكومة الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر الماضي”.

وكان عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية الليبية بينهم (خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، ومحمد المنتصر، وأحمد معيتيق، والعارف النايض، والشريف الوافي، وعبدالمجيد سيف النصر)، عقدوا اجتماعا في بنغازي خلال ديسمبر الماضي.