رئيس المفوضية يبحث مع سفير بوركينا فاسو دعم الانتخابات الليبية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد مع سفير بوركينا فاسو لدى ليبيا إبراهيم ترواري سبل دعم العملية الانتخابية المرتقبة في ليبيا والتعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في البلدين

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن سفير بوركينا فاسو أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية على أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.