الشؤون الاجتماعية: منحة الزوجة والبنات” فوق18″ تحتاج إلى بنية تحتية جاهزة

العنوان – طرابلس

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إن منحة الزوجة والبنات” فوق سن 18 تحتاج إلى بنية تحتية جاهزة.

وأضافت الكيلاني نعمل على البنية التحتية وتحتاج التعاون مع كافة الجهات الأخرى مع وزارة المالية ووزارة العمل والتعليم العالي والسجل المدني ومصلحة الجوازات والجنسية.

وتابعت :” نجحنا خلال 2021 بصرف كافة الأرباع لمنحة الأبناء التي تحت سن ال18 ، وكانت هذه أقرب فئة للصرف ، لأن باقي الفئات يتم العمل عليها منذ أشهر”.

وقالت أيضًا :”نعمل جاهدين لإنجاح المشروع كمرحلة ثانية أما المرحلة الأولى فقد نجحنا في صرف منحة الأولاد والمرحلة الثانية ستكون استكمال للبنية التحتية لصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18″.