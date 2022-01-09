“مكافحة الأمراض” يُسجّل 597 إصابة و10 حالات وفاة بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 597 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5617 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 608، فقد سُجّل شفاء 698 حالة، إلى جانب تسجيل 10 حالات وفاة على مستوى البلاد، 7 منها بالمنطقة الغربية، و3 بالمنطقة الشرقية، فيما لم يُسجّل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 10.6%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 393447، منها 7225 حالة نشطة من بينها 134 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 380434 حالة، ووفاة 5788 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1905997 شخصاً منهم 880063 تلقوا الجرعة الثانية.

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