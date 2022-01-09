الفقيه: المفوضية لن تستطيع إجراء الانتخابات في الموعد المحدد

قال عضو لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب سليمان الفقيه، إنه ستكون لنا جلسة اليوم مع لجنة التواصل المنبثقة عن تأسيسية الدستور، وسنستهدف عددا من الأطراف، منها المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، لنصل إلى خارطة طريق تكون بديلا عن الانتخابات في حال أخفقت المفوضية في إجرائها في الموعد المحدد.

أضاف الفقيه في تصريحات صحفية، أن المفوضية جسم تابع لمجلس النواب، واللجنة غير مخولة بالتواصل معهم، ووفق المعطيات الحالية، فإن المفوضية لا تستطيع إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، والإعلان عن ذلك اختصاص للمفوضية، والمسؤول عن تحديد المواعيد غير المدروسة هو مفوضية الانتخابات التي قبلت القوانين من البرلمان وأعلنت قدرتها فنيا على إجراء الانتخابات دون دراسة للمواعيد.

وتابع قائلاً: “لاحقا أعلنت المفوضية عن ما أسمته بالقوة القاهرة، وهو مصطلح فضفاض يحمل الكثير من المعاني دون تحديد مشاكل بعينها، و كان على المفوضية الإعلان عن قوائم المترشحين يوم 7 من الشهر الحالي، وتأخر الإعلان عن القوائم يؤثر على فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي وغيرها من الخطوات السابقة ليوم الاقتراع، يفترض على المفوضية الخروج والإعلان عن عدم قدرتها إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، واللجنة ستقدم تقريرها لمجلس النواب يوم 25 يناير، ونأمل أن نصل إلى خارطة طريق تصل بالليبيين إلى الاستقرار، والوصول إلى دستور ينظم الوضع السياسي في ليبيا هو أحد أهم بنود عملنا”.