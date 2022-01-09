الغويل: ملاك وزارة الثقافة سيحال للاعتماد من وزارة الخدمة المدنية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

09 January, 2022

أكد وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف الدكتور سلامة الغويل على ضرورة اعتماد الملاك الوظيفي للوزارة وفق الشروط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة لكي يتم التسكين عبر إدارة التنظيم الإداري و الملاكات بوزارة الخدمة المدنية وقال الغويل في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية أنه أعطى تعليماته الفورية بشأن احالة الملاك خلال الاسبوع المقبل.

و في ذات السياق شدد الغويل على سرعة التواصل مع لجنة الإفراجات المالية من قبل لجنة الملاك المشكلة بالوزارة لإتمام هذا الملف.