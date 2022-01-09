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الغويل: ملاك وزارة الثقافة سيحال للاعتماد من وزارة الخدمة المدنية

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

09 January, 2022

أكد وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف الدكتور سلامة الغويل على ضرورة اعتماد الملاك الوظيفي للوزارة وفق الشروط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة لكي يتم التسكين عبر إدارة التنظيم الإداري و الملاكات بوزارة الخدمة المدنية وقال الغويل في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية أنه  أعطى تعليماته الفورية بشأن احالة الملاك خلال الاسبوع المقبل.
و في ذات السياق  شدد  الغويل على  سرعة  التواصل مع لجنة الإفراجات المالية من قبل لجنة الملاك المشكلة بالوزارة لإتمام هذا الملف.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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