«بلدي أجدابيا» يطلق حملة نظافة وتقليم الأشجار بالبلدية

أطلقت بلدية أجدابيا حملة نظافة للشوارع وجزر الدوران وتقليم الأشجار بالبلدية، اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي بالبلدية على صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن الشركة المنفذة تعمل على تنظيف شارع الوفاق وطريق بنغازي وشوارع الكواديك «طرنيو» وقرطبة وانتلات والإمام سحنون والعيادة العسكرية وشارع مدرسة السيدة عائشة.

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وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط والحملات التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام ولتخفيف التلوث البصري والبيئي في أجدابيا.

وأشار إلى أن الشركة ومكتب الأشغال سيباشران أعمال النظافة وتقليم الأشجار في الشوارع الأخرى خلال الأيام المقبلة، شاكرًا دور أهالي بلدية أجدابيا على تعاونهم مع الشركات المنفذة من حيث الدعم المعنوي، وإزالة العوائق أثناء تأدية أعمالها في تنظيف الشوارع بالبلدية.

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