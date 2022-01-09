السايح يبحث مع سفير بوركينا فاسو دعم العملية الانتخابية المرتقبة

العنوان – طرابلس

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى ليبيا إبراهيم ترواري.

وذكرت المفوضية عبر موقعها الرسمي أن السايح بحث مع ترواري سبل دعم العملية الانتخابية المرتقبة.

وأضافت أن الجانبان بحثا التعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في البلدين.

وأكدت أن السفير شدد على أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.