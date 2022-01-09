خبير إيطالي: توجّه لتشكيل حكومة توافقية جديدة في ليبيا

توقّع المحلل السياسي الإيطالي لدى موقع “ديكود 39″، دانييلي روفينيتي، الاتجاه نحو تشكيل حكومة جديدة في ليبيا يجري التصويت عليها في مجلس النواب بعد توافق سياسي.

واستبعد روفينيتي في تصريحات لصحيفة الشروق إجراء انتخابات ليبية في 24 يناير المقبل، بسبب عدم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، بالإضافة للمشاكل القانونية المتعلقة بترشح سيف الإسلام القذافي الملاحق دولياً من طرف المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن إخلال المرشح عبد الحميد الدبيبة بتعهده الذي قدّمه للأمم المتحدة بعدم ترشحه.

وأضاف روفينيتي أن ليبيا تمر بمرحلة حرجة وحساسة للغاية، لأنه في الواقع لم تعد هناك حكومة شرعية، على حد تقديره، مشيراً إلى أن الثقة التي منحها البرلمان لحكومة الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر الماضي.

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