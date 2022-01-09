إسماعيل: الصراع في ليبيا لا يستدعي وضع المصالحة الوطنية في سلم الأولويات

تساءل محمد إسماعيل، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، عن السبب الذي يجعل المصالحة الوطنية في سلم أولويات أي خارطة طريق، وقال: “لا أعلم سبب جعل موضوع المصالحة في سلم الأولويات في كل خارطة طريق ومرحلة انتقالية بليبيا، لا توجد حرب أهلية.. الموضوع صراع سياسي أحيانا بين تيارات وأحيانا بين شلل وعصابات وأفراد على السلطة وعلى الموارد”.

وتابع إسماعيل على فيسبوك: “متى ما تمت التسوية أو التقاسم بالتفاهم على دستور – عقد يوضح كل شيء – متفق عليه و بضمانات – بقرار من هيئة الأمم أو مجلس الأمن – مثل قرار إنشاء ليبيا سنة 1951…متى ما كان ذلك…ما بعدها سيكون سهلاً” وفق قوله.