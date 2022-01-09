الدبيبة يتفقد مستشفى الخضراء بعد احتراق مخزنه

تفقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد المخزن المحترق بمستشفى الخضراء والتابع لوزارة الصحة، والذي تعرض لحريق مساء السبت بسبب التماس كهربائي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة التقى فريق جهاز المباحث الجنائية واستمع لملاحظاتهم حول الحريق، مشددًا على ضرورة إعداد التقرير النهائي حول أسبابه.

كما تابع الدبيبة خلال الزيارة سير العمل بالمستشفى وتفقد عددا من الأقسام، واستمع لعدد من الملاحظات من قبل الأطباء والممرضين وعدد من المواطنين، كما أطلع على أعمال الصيانة المتوقفة في عدد من الأقسام بالمستشفى وأصدر تعليماته لوزارة الصحة بضرورة استكمال الأعمال المتبقية خلال أسبوعين وتجهيزه بالشكل المطلوب.