سرقة 1500 متر من أسلاك نقل الكهرباء على خط جنزور

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن قيام مخربين بسرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة تبلغ 1400 على خط جنزور 30 الأدوية بدائرة توزيع النجيلة، التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأوضحت الشركة في بيان أن السرقات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل بالمنطقة، وأتت بعد اعتداءات مماثلة تمثلت في سرقة أسلاك ضغط بطول 1500م، من خط بن سعدان من المحطة الفرعية العزيل، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض من محول جبريل جمعة مسافة 600 متر بإدارة توزيع ترهونة الخميس الفائت.

وكانت الشركة ناشدت الجهات المعنية بالتدخل العاجل ووقف الاعتداءات والسرقات، التي تطال أصول الشركة ومكوناتها، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة مسببة تراجع مستوى أداء الشبكة العامة، بالإضافة لتكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

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