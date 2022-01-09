محرضاً ضد البرلمان.. «السويحلي»: لا مفر من مواجهتهم وإرغامهم على الخروج بجميع الوسائل

زعم عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، أنه لا مفر من مواجهة البرلمان وإرغامهم على الخروج بجميع الوسائل، على حد قوله.

وقال السويحلي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أقسمت يومها أنهم ما أرادوا الانتخابات يومًا وتشاهدونهم اليوم ماضون في خداعهم ورفع شعارات مستهلكة «حوار ليبي- ليبي» وهدفهم التمديد والبقاء”، بحسب تعبيره.

وأضاف “أكرر قَسمي فلن يخرجوا طوعًا ولا مفر من مواجهتهم وإرغامهم بجميع الوسائل، وكما قيل: وما نيل المطالب بالتمني. ولكن تُؤخذُ الدنيا غِلابًا”، وفقا لحديثه.

وأشار السويحلي في تغريدته، لتغريدة سابقة له كتبها في أكتوبر الماضي، قال فيها: “أنقذوا انتخابات ديسمبر من مؤامرات الأوغاد. قوانينهم لا تهدف أبدا إلى إنجازها بل تنسف إمكانية تحقيقها من الأساس وفتح الأبواب لاستمرار مجلسهم في السلطة”، على حسب ادعائه.

وتابع “والله ما أرادوا الانتخابات يوما ولن يستسلموا إلا بمواجهتهم بكتلة وطنية صلبة تتصدى لعبثهم وتفشل مخططهم”، وفقا لتعبيره.