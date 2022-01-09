كشلاف: الأطراف بدأت تعي أهمية وجود دستور دائم للبلاد بدل حالة الفوضى والانقسام

ليبيا – قال عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية الولاية سالم كشلاف إن الحديث عن الاستفتاء برز في هذا الوقت بعد تيقن الجميع من فشل العملية الانتخابية.

كشلاف أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن العملية الانتخابية دفع إليها المجتمع الدولي دون أن تكون هناك أرضية صلبة لها، بدءًا من غياب الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية مرورًا بالخلافات السياسية، وانتهاء بالأوضاع الأمنية الهشة وعدم حيادية المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضح أنه “أصبح لدى كثير من الأطراف قناعة أن الحل في استكمال المسار الدستوري والوصول إلى دستور دائم للبلاد يعتبر قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات، أما عن موقف مجلس الدولة فهو ليس بجديد، ويبدو أيضًا أن هناك تغيرًا في موقف البرلمان من الدستور”.

وحول اعتبار الاستفتاء “بروفة” للانتخابات المرتقبة، علق كشلاف: “أعتقد أن الأطراف بدأت تعي أهمية وجود دستور دائم للبلاد بدل حالة الفوضى والانقسام، وأن الانتخابات في أي صورة كانت هي عبارة عن فتيل آخر قد يشعل الحرب في أي لحظة مع عدم وجود ثقة بين الأطراف، وربما يكون الحل في الاستفتاء العام على مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة”.

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