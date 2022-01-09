التقلبات الجوية تُعطّل الدراسة ليومين في بنغازي

أعلنت مراقبة تعليم بنغازي أيام الإثنين والثلاثاء عطلة رسمية في كافة المؤسسات التابعة لها، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن استمرار هطول الأمطار.

وكانت أمطار غزيرة هطلت على مدينة بنغازي يُتوقع استمرارها لأيام، بالتزامن مع بداية المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد منذ فجر الجمعة الماضية، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح نشطة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتجمع المياه في المناطق المنخفضة، التي تفاقم معاناة المواطنين نتيجة ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار وضعف البنية التحتية.

يُذكر أن مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء دعت لعدم التنقل بين مدينتي اجدابيا وبنغازي، بسبب غمر مياه الأمطار الأسفلت بالكامل في بعض الأماكن وصعوبة تحديد مكان العبور، مؤكدة استمرار فرص هطول المزيد من الأمطار في المنطقة.

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