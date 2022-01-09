الروياتي: لقاء الناظوري والحداد خطوة شُجاعة ويجب أن تُشجع إذا أردنا وطنًا بعيدًا عن القتال

علق القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي على اللقاء الذي جمع رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد.

الروياتي قال عبر “فيسبوك”: “خطوة شُجاعة ويجب أن تُشجع إذا أردنا وطنًا بعيدًا عن القتال والانقسام والفوضى وخسارة الاحبة والوطن، ولكن لن يُقدرها أو يعترف بها من تحسب عليهم (رئاسة أركان الغربية تبع من؟)”.

وأضاف: “لأنهم أجبن من أن يعترفوا بالحقيقة أو يتعاطوا معها بشفافية، أو أن يكونوا أقوياء في الحق ولو ضد التيار فحياتهم وتاريخهم في الظلام وتحت الطاولة. أما شجاعتهم فهي نظرية ومن وراء حجاب وفي الوسع فقط”.

وتابع: “ولكننا سنشيد بالأفعال الشجاعة وإن كانت لكم، وسنتحمل وزر رافضيها الذين هم لكم أيضًا. لأننا أشجع منكم في السلم والحرب”.