المشري والسفير التركي يؤكدان ضرورة اعتماد الدستور لإجراء الانتخابات على أسس سليمة

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والسفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، «على ضرورة اعتماد الدستور في أقرب وقت، حتى تتم الانتخابات على أسس سليمة، وتصل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، والذي ناقش خلاله الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى مستجدات العملية الانتخابية الليبية المؤجلة والقوانين المنظمة لها.

أُعيد الزخم حول المسار الدستوري هذه الأيام بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديمسبر 2021، حيث ركزت تبريرات الجهات السياسية بشأن تعذر الانتخابات على غياب الإطار الدستوري.

– المشري لوليامز: الاستفتاء على الدستور هو السبيل الأمثل لإجراء انتخابات ناجحة

– النويري يناقش سبل دعم المسار الدستوري مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية

– مجلس الدولة يستعجل الاستفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية للانتخابات

وأجرى المشري خلال الأيام الماضية لقاءات مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، تناولت إعادة إحياء المسار الدستوري للتحضير للانتخابات.

كما أجرت لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب قبل أيام مشاروات مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة ومع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس الرئاسي، بشأن المسار الدستوري وإمكانية الاستفتاء على المشروع المقدم من الهيئة التأسيسية.

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