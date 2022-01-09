القطراني: الدبيبة أفشل الانتخابات لترشحه رغم تعهده بعدم الترشح

العنوان – بنغازي

قال نائب رئيس الوزراء حسين القطراني إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أفشل الانتخابات؛ لترشحه رغم تعهده بعدم الترشح.

وأضاف القطراني في تصريحات تلفزيونية أن الدبيبة يصدر القرارات بشكل منفرد، ويجب أن يكون هناك اختصاصات لنواب رئيس الوزراء.

وتابع تلئب رئيس الوزراء :”طالبت البعثة الأممية بضرورة توفير مراقبين لمتابعة عمل الحكومة”.

وأكد بالقول :”نرفض تدخل عائلة الدبيبة في قرارات الحكومة، والدبيبو مارس الدعاية السياسية والانتخابية باستغلال أموال الليبيين.

وأشار إلى أن الانتخابات يجب أن تتمتع بمناخ مناسب، قائلا :”إذا أجريت الانتخابات خلال عامين “سنكون محظوظين”.