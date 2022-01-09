بن شرادة: التشريعات والقوانين بشأن الانتخابات كانت سببًا في عدم إنجاز الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – رجح عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة تشكيل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة والهيئة التأسيسية، للبحث في الاستفتاء على الدستور أو فتح مسودة الدستور لتعديل بعض بنودها.

بن شرادة قال في تصريح لشبكة “الرائد”: إن النتائج ستكون مهمة إن حدث توافق بين مجلس النواب والدولة والهيئة التأسيسية بخصوص الدستور.

وأضاف بن شرادة قائلًا: إنه ثبث أن المشكلة كانت تكمن في التشريعات والقوانين التي صدرت بشأن الانتخابات، والتي كانت سببًا في عدم إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الـ24 من ديسمبر المنصرم.

يذكر أن مجلس النواب شكل في ديسمبر الماضي، لجنة أسماها لجنة خارطة الطريق، تهدف اللتواصل مع الأطراف الليبية الأخرى للبحث في مصير الانتخابات في ليبيا.

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