اجتماع بين المشري والسفير التركي في مقر المجلس الأعلى للدولة

خلال اجتماع له مع السفير التركي في ليبيا ” كنعان يلماز ” اليوم الأحد، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري على ضرورة اعتماد الدستور في أقرب وقت، حتى تتم الانتخابات على أسس سليمة وتصل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي إن الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس في طرابلس ناقش فيه الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى مستجدات العملية الانتخابية الليبية المؤجلة والقوانين المنظمة لها“.