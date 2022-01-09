ضبط شخصين متلبسين بسرقة كابلات كهربائية في بنغازي

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن “مركز شرطة الصابري نجح في القبض على شخصين يقومان بسرقة الكابلات الكهربائية.

وأكدت المديرية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم ضبط المتهمين متلبسين داخل غرفة التحكم بالكهرباء بمنطقة الصابري.

في اطار الخُطة الموضوعة من قبل السيد رئيس المركز لضبط الشارع العام وضبط المطلوبين للعدالة ، باشر أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري تجوالهم داخل الاختصاص وإجراء الاستيقافات المُفاجئة واثناء تجوالهم وردت معلومات لأحد

واوضحت أن معلومات وردت لأعضاء التحريات مفادها دخول أشخاص لغرفة الكهرباء الواقعة بمنطقة الصابري مقابل فندق النوران.

وأضافت المديرية أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات لمكان الواقعة وبمراقبة المكان تم مشاهدة أحد الاشخاص عند خروجه من غرفة الكهرباء (القابينة).

وأشارت إلى أنه على الفور تم ضبطه وبدخول غرفة الكهرباء تم ضبط شخص آخر كان برفقته وبحوزته كابل كهربائي وتم الانتقال بهم الى المركز .

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه تم إيداعهم في الحجز القانوني واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.