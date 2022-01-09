الفقيه: نسعى للوصول إلى خارطة طريق تكون بديلًا عن الانتخابات

ليبيا – قال عضو لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب سليمان الفقيه إن اللجنة ستعقد اليوم الأحد جلسةً مع لجنة التواصل المنبثقة عن تأسيسية الدستور.

الفقيه وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد أضاف: “سنستهدف عددًا من الأطراف، منها المجلس الرئاسي ومجلس الدولة الإستشاري، لنصل إلى خارطة طريق تكون بديلًا عن الانتخابات في حال أخفقت المفوضية في إجرائها في الموعد المحدد”.

وأوضح أن المفوضية جسم تابع لمجلس النواب، واللجنة غير مخولة بالتواصل معهم، لافًتا إلى أن مفوضية الانتخابات لا تستطيع إجراء الانتخابات في الموعد المحدد وفقًا للمعطيات الحالية، والإعلان عن ذلك اختصاص للمفوضية.

ورأى أن المسؤول عن تحديد المواعيد غير المدروسة هو مفوضية الانتخابات التي قبلت القوانين من البرلمان وأعلنت قدرتها فنيًا على إجراء الانتخابات دون دراسة للمواعيد.

وتابع الفقيه حديثه: “لاحقًا أعلنت المفوضية عن ما أسمته بالقوة القاهرة، وهو مصطلح فضفاض يحمل الكثير من المعاني دون تحديد مشاكل بعينها”.

وأردف: “كان على المفوضية الإعلان عن قوائم المترشحين يوم 7 من الشهر الحالي، وتأخر الإعلان عن القوائم يؤثر على فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي وغيرها من الخطوات السابقة ليوم الاقتراع، ويفترض على المفوضية الخروج والإعلان عن عدم قدرتها إجراء الانتخابات في الموعد المحدد”.

ونوه إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها لمجلس النواب يوم 25 يناير، معربًا عن أمله بأن نصل إلى خارطة طريق تصل بالليبيين إلى الاستقرار.

الفقيه أشار إلى أن الوصول إلى دستور ينظم الوضع السياسي في ليبيا هو أحد أهم بنود عمل اللجنة.

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