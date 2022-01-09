بعد غرق جزيرة “عودة الحياة”.. الشركة المُنفذة توضّح

أرجع رئيس جهاز الإشراف على مشروع توسعة طريق عين زارة الرئيسي محمد الشتيوي، أسباب تجمع المياه في جزيرة عودة الحياة، التي جرى افتتاحها مؤخراً؛ لتهالك منظومة تصريف المياه القديمة في الخط الرئيسي.

وأضاف الشتيوي في تصريح أن المشكلة ستُحل عندما يُنهي جهاز الإسكان والمرافق تنفيذ العقد المبرم لتوسعة وتحديث خط تصريف المياه الرابط بين جزيرة سيدي المصري ومفترق الخمس شوارع عين زارة، مشيراً إلى استمرار استخدام مضخات الشفط للحد من الأزمة في مفترق الشوارع الخمسة، حيث تُعد منطقة منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار.

وأشار الشتيوي أن مشكلة تجمع مياه الأمطار ستعترض مجدداً مشروع استكمال المرحلة الثالثة من مشروع طريق عين زارة، حيث ستلجأ الجهات المعنية لتنفيذ خزان ضخم بمحاذاة القاطع الثالث من الطريق الرابط بين مفترق الخمس شوارع والنصب التذكاري لحل المشكلة، مؤكداً في الوقت نفسه افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال اليومين القادمين.

يُذكر أن طريق عين زارة المُصنّف ضمن الطرق الداخلية يُنفذه تحالف يضم شركة الأشغال العامة طرابلس ونظيرتها التونسية، تحت إشراف مكتب الجامعة الاستشاري، وقد تعرّضت الشركة لانتقادات واسعة بعد غرق جزيرة عودة الحياة التي تُعد باكورة المشروع، عقب الهطول الغزير للأمطار خلال اليومين الماضيين.

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