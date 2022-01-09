البيوضي: متغيرات حقيقية تدور الآن في الأروقة الدولية بسبب متابعة التمسك الشعبي بالانتخابات

اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن متغيرات حقيقية تدور الآن في الأروقة الدولية، بسبب متابعة التمسك الشعبي بالانتخابات.

البيوضي أشار على “فيسبوك” إلى أنه قد بدأت التقييمات تأخذ أبعادًا مغايرة، مضيفًا: “أمامنا فرصة حقيقية لنعلي الإرادة الوطنية ونفرض خيار الاحتكام لصناديق الاقتراع، ونقف في وجه الفاسدين وأيتام السفارات الأجنبية”.

وأكد على أنه آن الأوان لتعزيز المكاسب السلمية وتحويلها لواقع ملموس، وسيبقى صوت الناس هو الغالب.