السفير القطري يلتقي رؤساء أحزاب ومنظمات مدنية في طرابلس ومصراتة والزاوية

قالت مصادر لـ«الساعة24» إن السفير القطري لدى ليبيا خالد بن محمد الدوسري، عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رؤساء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية في طرابلس ومصراتة والزاوية.

وأضافت مصادرنا، إن السفير القطرى أجرى عدة لقاءات واجتماعات غير معلن عنها.

وكان الدوسري، قد كلف حديثا بمهام عمله في ليبيا، وفور تقديمه لأوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وتوليه لمهام عمله ممثلا لبلده، عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين الليبيين والوزراء .

وأكد السفير القطري لدى ليبيا، خلال لقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، في وقت سابق، أن بلاده لديها رغبة في تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا.

وقال بيان صادر عن الحكومة، وقتها: “التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء، صباح اليوم الأحد، بمكتبه السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري.

وأضاف البيان “رحب الدبيبة بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، وأكد السفير رغبة بلاده في تطوير العلاقات الليبية القطرية والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين”.