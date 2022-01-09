السودان يحبط تهريب شحنة أسلحة قادمة من ليبيا لأراضيها

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية إحباط محاولة تهريب كمية من الذخائر في الحدود مع دولة ليبيا، كانت في طريقها إلى داخل السودان، والقبض على 2 مشتبه في ضلوعهما في أعمال التهريب التي تنشط بين البلدين.

وأكد ضابط بقاعدة “الشفر ليت” العسكرية عثمان أبكر في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، “أنه فور وصول معلومات عن نشاط العصابات المهربة في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، تحركت دورية لتمشيط المنطقة، وتمت مطاردة العصابات على بُعد 10 كيلومترات من المنطقة، تمكنت خلالها القوات من القبض على المهربين، كاشفاً عن ضبط (3638) طلقة مدفع رشاش (قرنوف) و(357) طلقة دوشكا معبأة على متن عربة دفع رباعي.

يُذكر أن عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات والهجرة غير القانونية تنشط في المثلث الحدودي الرابط بين ليبيا ومصر والسودان، والذي تكافحه السلطات السودانية عبر تشكيل “متحرك الصحراء” التابع لقوات التدخل السريع.

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