السايح يبحث مع سفير جمهورية بوركينا فاسو سبل دعم العملية الانتخابية المرتقبة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى ليبيا إبراهيم ترواري وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات سبل دعم العملية الانتخابية المرتقبة والتعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في البلدين.

من جانبه، أكد ترواري أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.