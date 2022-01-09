مصباح دومة: ليبيا وحدة وطنية شعار كاذب

علق عضو مجلس النواب مصباح دومة، على عودة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، إلى مقر عمله بالعاصمة الليبية طرابلس، واصفا وضع الحالي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بـ«الشعار الكاذب».

وقال دومة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تحققت مطالب برقة ورجع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى طرابلس وما زالت فزان تعاني من أبنائها التابعين إلى الشمال دون توفر أبسط الاحتياجات لأهلهم وهم في رأس السلطة التنفيذية”.

وأضاف دومة:” إن ذلك يحدث بالرغم من تخصيص 6% من ميزانية التنمية لم يتم صرفها إلى الآن بينما صرفت 94% “.