قرار بحبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية موسى عتيق

أصدر مكتب النائب العام الصديق الصور ،اليوم الأحد ،قرارا بحبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية موسى عتيق بتهمة الإضرار بالمال العام وسوء استخدام الوظيفة وتحقيق منفعة مادية للغير.

وقال المكتب في بيان بالخصوص إنه و في إطار استيفاء إجراءات تحقيق الوقائع المسندة إلى مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ،تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام ،مباشرة إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير .

كما تمّ تقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح ، وإحداثه ضرراً جسيماً بالمال العام و المصلحة العامة ، وتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري ، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي .

وبالفراغ من مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها ، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية .