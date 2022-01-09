“السائح” يبحث مع سفير بوركينا فاسو التعاون في مجال الانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع سفير بوركينا فاسو لدى ليبيا إبراهيم تراوري، آليات دعم العملية الانتخابية المرتقبة والتعاون في هذا المجال بين الإدارات الانتخابية في البلدين.

وأكد “تراوري” – خلال اللقاء الذي عقد بديوان المفوضية بطرابلس، على أهمية بناء “علاقات متينة” بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، ودعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول إفريقيا.

ويأتي لقاء رئيس المفوضية بالسفير البوركيني ضمن لقاءات عدة في ظل مايشهده المشهد السياسي الراهن من جدل حول تأجيل ثان للانتخابات بعد تأجيل الموعد الأول في الرابع والعشرين من ديسمبر ومقترح بموعد 24 يناير فيما يرى مراقبون أن ثمة قناعة لدى الأوساط المحلية والدولية باستحالة إجراء الانتخابات وأن ما يشغل تلك الأوساط الآن لم يعد الانتخابات التي باتت في طي التأجيل، بل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة أو بقاء حكومة الدبيبة.

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