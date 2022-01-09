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القطراني يباشر عمله من جديد من مكتبه في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني إلى مطار امعيتيقة ظهر اليوم الأحد من أجل مباشرة عمله من مكتبه بمدينة طرابلس.

وتأتي هذه الخطوة بعد مساعٍ بذلت من عدد من المسؤولين والوزراء ومشايخ وأعيان المنطقة الغربية للوصول إلى تسوية مرضية، ولحلحلة كافة الإشكاليات العالقة بين القطراني ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وسبق أن هاجم القطراني الدبيبة في عدة مناسبات، منتقداً احتفاظه بحقيبة وزارة الدفاع، ومعلناً أن إنشاء حكومة موازية في الشرق الليبي خيار قائم وقريب.

كما أشار القطراني في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن رئيس الحكومة الدبيبة “قليل التواصل معه ولا يرد على هاتفه إلا في حالات نادرة” حسب ما ذكر القطراني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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