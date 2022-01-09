المنفي يبحث مع الحافي مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعدد من الملفات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

كما تم في اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، بحث مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشدداً على أهمية استقلال القضاء في بناء دولة ديمقراطية على أساس العدل والمساواة.